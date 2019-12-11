شكرا لقرائتكم خبر عن المركز المالي الكويتي (MARKAZ) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 96٫10 فلس، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 97 فلس، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 88 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 100 فلس.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 95.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 96.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط