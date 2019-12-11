شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاتصالات المتنقلة (ZAIN) يغلق عند سعر الفتح -تحليل صباحي- 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات ثالث جلسات الأسبوع الحالي امس الثلاثاء حيث أغلق عند مستوى 581 فلس،وهو نفس سعر الفتح لذات الجلسة، و في ظل ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم الهام عند 550 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 600 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 572 فلس وبين مستوى المقاومة هو 584 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط