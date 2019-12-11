شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاتصالات المتنقلة (ZAIN) يغلق عند سعر الفتح -تحليل صباحي- 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات ثالث جلسات الأسبوع الحالي امس الثلاثاء حيث أغلق عند مستوى 581 فلس،وهو نفس سعر الفتح لذات الجلسة، و في ظل ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم الهام عند 550 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 600 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 572 فلس وبين مستوى المقاومة هو 584 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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