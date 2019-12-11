شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الديرة القابضة (ALDEERA) يشهد جني ارباح -تحليل صباحي- 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند 21 فلس خلال جلسة الاثنين الماضي، والذي تلقى السهم عنده مقاومة دفعته لأسفل ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 17٫10 فلس، وهو ادنى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، كما اطلق مؤشر القوة النسبية اشارة بيع، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 15 فلس مرة اخرى كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 19 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 15.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 18.5 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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