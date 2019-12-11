شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المدينة للتمويل والاستثمار (ALMADINA) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في اشارة الى تقريرنا الاخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى المقاومة 17٫50 فلس، فقد فشل السهم في الارتفاع وتراجع ليغلق عند مستوى 15٫40 فلس امس الثلاثاء، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم الحالي عند 14 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 17٫50 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 15.1 فلس وبين مستوى المقاومة هو 15.7 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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