شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة الخصوصية القابضة (SPEC) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الحمراء، حيث أغلق عند مستوى 74٫90 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى مقاومته الحالي عند 77 فلس، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما نتوقع معه استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم 67 فلس مرة اخرى خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 77 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 72.1 فلس وبين مستوى المقاومة هو 76.4 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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