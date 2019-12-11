شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة السلام القابضة (ALSALAM) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق عند مستوى 27٫70 فلس، وذلك على خلفية ملامسته للحد العلوي من القناة الهابطة طويلة الأجل، كما كون السهم نموذج "Evening Star” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع انخفاضا لمستوى الدعم 25 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 30 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 26.8 فلس وبين مستوى المقاومة هو 28.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط