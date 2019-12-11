شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجاري (CBQK) ينزلق اسفل متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث أغلق عند مستوى 4٫40 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية ناتجة من ملامسته لخط اتجاهه الهابط طويل الأجل، دفعته لأسفل مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 4٫30 ريال كمستوى اول ثم 4٫10 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4٫55 ريال.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.37 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.43 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط