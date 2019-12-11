شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر وعمان للاستثمار (QOIS) يكون نموذج ايجابي -تحليل صباحي- 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق امس الثلاثاء عند مستوى 0٫619 ريال، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 0٫59 ريال، وهو ما ولد هدفا سعريا عند مستوى 0٫67 ريال، وهو المستوى الذي يتجه اليه السهم حاليا، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0٫58 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.60 وبين مستوى المقاومة هو 0.65 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد