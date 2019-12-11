شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات يخترق سقف تركيبة فنية إيجابية – تحليل صباحي – 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الاتصالات (7010) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليحقق أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.22% بما يعادل 1.20 نقطة، لينجح السهم بهذا الارتفاع باختراق سقف تركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط، ليكسب السهم المزيد من الزخم الإيجابي، لينجح في الوقت نفسه بتخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 100.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 110.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 97.10 ومستوى المقاومة 103.40.
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