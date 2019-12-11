شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي يستعد لكسر دعمه الحالي – تحليل صباحي – 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الحمادي (4007) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد السهم بهذا الانخفاض كسر مستوى الدعم المهم 19.10، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.03% بما يعادل -0.20 نقطة، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 19.10، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 18.61.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.85 ومستوى المقاومة 19.62.
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