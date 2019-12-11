شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي الألماني يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم السعودي الألماني (4009) للجلسة الثانية على التوالي، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.08% بما يعادل -0.30 نقطة، ويأتي انخفاض السهم وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، أمام استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 28.90، ليستهدف مستوى الدعم 26.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.90 ومستوى المقاومة 28.90.