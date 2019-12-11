شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي الألماني يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم السعودي الألماني (4009) للجلسة الثانية على التوالي، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.08% بما يعادل -0.30 نقطة، ويأتي انخفاض السهم وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، أمام استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 28.90، ليستهدف مستوى الدعم 26.90.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.90 ومستوى المقاومة 28.90.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودي الألماني يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 11-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.