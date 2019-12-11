شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الأدوية بمنطقة محيرة من التداولات – تحليل صباحي – 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشر قطاع الأدوية (TPBI) في آخر جلساته، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول المؤشر تصريف تشبعه الشرائي بها، ليستند بهذا الانخفاض لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.95% بما يعادل -32.98 نقطة، وسط سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير.

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تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر بتداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 3390.51، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 3602.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 3390.51 ومستوى المقاومة 3602.65.