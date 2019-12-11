شكرا لقرائتكم خبر عن الدوائية يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم الدوائية (2070) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستند إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.95% بما يعادل -0.25 نقطة، ويأتي انخفاض السهم وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، ليحاول بذلك اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 25.50، ليستهدف مستوى المقاومة 26.55. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.50 ومستوى المقاومة 26.55.

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