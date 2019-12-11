شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع البنوك ينخفض بمنطقة إيجابية – تحليل صباحي – 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع مؤشر قطاع البنوك (TBNI) في آخر جلساته، وذلك في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى 7778.28، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 9436.98 إلى 6753.00)، ليحاول المؤشر جني أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.99% بما يعادل -77.88 نقطة، ويستفيد المؤشر من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر بتداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 7778.28، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 8094.99 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7720.00 ومستوى المقاومة 8000.00.