الرياض يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 11-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم الرياض (1010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وليكتسب زخماً إيجابياً ليساعده على عودة الارتفاع، وسط احاطة السهم بالعديد من الضغوط الإيجابية، أبرزها تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وأيضاً مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لهذا نحن نتوقع عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 22.18، ليستهدف مستوى المقاومة 25.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.86 ومستوى المقاومة 24.62.

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