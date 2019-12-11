شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار ينخفض بمحاذاة خط ميل هابط – تحليل صباحي – 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم استثمار (1030) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.24% بما يعادل -0.04 نقطة، ويأتي انخفاض السهم وسط وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، أمام الدعم الإيجابي المتواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 17.20، ليستهدف مستوى الدعم 16.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.30 ومستوى المقاومة 17.00.
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