شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي الفرنسي بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم السعودي الفرنسي (1050) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر اختباره لمقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط، ما عرضه للضغط السلبي ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.16% بما يعادل -0.40 نقطة، وذلك أمام الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 36.00، ليستهدف مستوى الدعم 33.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.00 ومستوى المقاومة 35.30.