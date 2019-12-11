شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يجني الأرباح – تحليل صباحي – 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليجني المؤشر أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.66% بما يعادل -53.59 نقطة، ويأتي هذا الانخفاض وسط تداولات المؤشر بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ولكن عليه عودة الاستقرار أعلى مستوى 8,084.89، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 8,316.25.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,000.00 ومستوى المقاومة 8,316.25.
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عدد أسهم الشركات الرابحة 53
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 13
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عدد أسهم الشركات الثابتة 129
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عدد أسهم الشركات المتداولة 195
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