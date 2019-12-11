شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء اليوم الأربعاء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم الصينية، اليابانية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الاسترالية ومؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بالتزامن مع تطلع الأسواق إلى فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والترقب للمؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جريوم باول في واشنطون ووسط تسعير المستثمرين لتطورات الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين.

هذا ومن المتوقع أن يبقي صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية 11-12 كانون الأول/ديسمبر على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 1.75% و2.00% للاجتماع الثاني على التوالي مع كشفهم عن توقعاتهم لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية للأعوام الثلاثة المقبلة.

وبالنظر إلى تطورات الحرب التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم، فقد تابعنا بالأمس أعرب المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو عن كون تفعيل واشنطون لتعريفات جمركية إضافة 15% على بضائع صينية بقيمة 156$ مليار بحلول الأحد القادم لا تزال "مطروحة"، وجاء ذلك عقب أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أيضا بالأمس أن الولايات المتحدة تخطط لتأجيل فرض الرسوم الإضافية ضمن جهود الطرفين للتوصل لاتفاق.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.42% ليخسر 7.31 نقطة ويصل إلى المستوى 1,713.46، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.25% ليخسر هو الأخر 58.93 نقطة ويصل إلى المستوى 23,351.26.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات جلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.15% ليخسر 5.77 نقطة ويصل إلى المستوى 3,894.61، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.03% ليخسر هو الأخر 0.86 نقطة ويصل إلى المستوى 2,916.46.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.05% ليخسر 12.58 نقطة ويصل إلى المستوى 26,424.04، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.28% ليربح 5.98 نقطة ويصل إلى المستوى 2,103.98.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.20% ليخسر 22.92 نقطة ويصل إلى المستوى 11,261.30، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.23% ليربح 15.29 نقطة ويصل إلى المستوى 6,722.20.