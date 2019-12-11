شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع ثقة المستهلك الاسترالي خلال كانون الأول/ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر ويسباك لثقة المستهلكين لشهر كانون الأول/ديسمبر والتي أوضحت تراجعاً 1.9% إلي ما قيمته 95.1 مقابل ارتفاع 4.5% عند ما قيمته 97.0 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

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