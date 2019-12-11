شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء التداول على أسهم "راميدا" بالبورصة المصرية بسعر 4.66 جنيه للسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ اليوم الأربعاء، التداول على أسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وتعقد إدارة البورصة، حفل افتتاح فى تمام الساعة 9:30 صباحا فى مقر البورصة المصرية بوسط البلد ويليه مؤتمر صحفى للشركة.

وكانت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قد قررت الموافقة على قيـد أسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا)، برأس مال مصدر قدره 160.9 مليون جنيه موزعة على عدد 643.6 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 25 قرشا للسهم الواحد ممثلة فى 5 إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم)، وذلك طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وتمت تغطية الطرح العام لأسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) 36.3 مرة، وبلغت تغطية الطرح الخاص لأسهمها 1.17 مرة.

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وطرحت الشركة نحو 49 %، من أسهمها فى البورصة المصرية لجمع ما يصل إلى 1.755 مليار جنيه على أن يتم بدء تداول اليوم الأربعاء.

وينقسم الطرح لشريحتين الأولى طرح عام لصغار المستثمرين بما يمثل 5%، من الطرح والثانية تشمل النسبة الباقية على صورة طرح خاص بسعر السهم للشريحتين 4.66 جنيه للسهم.