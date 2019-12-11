شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: ميزان النفط فى مصر يحقق فائضا لأول مرة منذ نحو 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، تحقيق ميزان النفط فائضا لأول مرة منذ السنة المالية 2012/2013، وعزا المركز هذا الفائض إلى ارتفاع صادرات الغاز الطبيعى بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى مؤخرا، مشيرا إلى أن إجمالى إيرادات السياحة حققت نحو 12.5 مليار دولار مقارنة بـ 9.8 مليار دولار فى السنة المالية 2017/2018.

وقال المركز فى تقرير باروميتر الأعمال الصادر حديثا عن المركز، إنه على الجانب الخارجى، سجل ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2018/2019 عجزا إجماليا قدره 100 مليون دولار، مقارنة بفائض بلغ حوالى 12.7 مليار دولار فى السنة المالية السابقة، وبالنسبة للتغيرات السلبية فى بنود ميزان المدفوعات، جاء صافى استثمارات الحافظة فى مقدمة المساهمين الرئيسيين فى ذلك، حيث سجل 4.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2018/2019 مقابل 12 مليار دولار فى عام 2017/2018، وذلك بعد أن شهد النصف الأول من العام صافى تدفقات خارجة بقيمة 8.5 مليار دولار.

وأوضح المركز، أن الميزان التجارى للسلع غير النفطية انخفض بعد زيادة الواردات بشكل كبير وانخفاض طفيف فى الصادرات، وهو ما لا يمكن اعتباره أمرا سيئا إذا كان يعكس تعافى بعض القطاعات وبالتالى زيادة الطلب على المواد الخام.