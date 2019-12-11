شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إدراج وبدء التداول على أسهم شركة أرامكو ببورصة السعودية والان مع تفاصيل الخبر
كما سيتم فى اليوم الأول فقط للإدراج تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) لمدة 30 دقيقة إضافية، بالتالى تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الأربعاء فى تمام الساعة 9:30 صباحاً وتنتهى فى الساعة 10:30 صباحاً، وتبدأ جلسة التداول المستمر الساعة 10:30 صباحاً، كما وتبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 3:00 مساءً.
وتبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح لباقى الأوراق المالية المدرجة فى السوق الرئيسية ستبقى كما هى دون أى تغيير من الساعة 9:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً، حيث سيبدأ التداول المستمر لباقى الأوراق المالية المدرجة كالمعتاد الساعة 10:00 صباحاً.
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