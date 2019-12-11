شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن ارتفاعاً غير متوقع في مخزونات النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات أولية غير رسمية صادرة عن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة صعدت بنحو 1.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين توقع محللون انخفاضها بـ2.8 مليون برميل.



وقفزت مخزونات البنزين بنحو 4.9 مليون برميل في نفس الفترة بينما ارتفع مخزون المقطرات بـ3.2 مليون برميل.



يأتي ذلك قبيل إصدار إدارة معلومات الطاقة بياناتها الرسمية يوم الأربعاء، وهي قراءة تؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار النفط.