شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على هبوط والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على هبوط طفيف، أمس الثلاثاء، لكنها تظل غير بعيدة عن أعلى مستوياتها.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 27.33 نقطة بما يعادل 0.1 بالمائة إلى 27882.27 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 3.46 نقطة أو 0.11 بالمائة إلى 3132.5 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 5.64 نقطة أو 0.07 بالمائة إلى 8616.18 نقطة.