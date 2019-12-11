شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يرعى مؤتمر شركاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC والان نبدء بالتفاصيل

رعى البنك الأهلي التجاري أحد أبرز المؤسسات المالية في المنطقة مؤتمر شركاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ISDB، الذي عُقد مؤخراً بمدينة جدة، تحت عنوان «الاستثمار من أجل التأثير».

وتأتي رعاية البنك لمؤتمر شركاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إيمانا بأهمية أهداف هذا المؤتمر، التي تتلخص في دعم الأعمال التجارية وفرص التنمية للتواصل مع أهم الشركاء الاقتصاديين وأصحاب المصالح باعتباره مجموعة الخدمات المالية الرائدة إقليمياً، كما تؤكد رعاية البنك لتلك الفعالية الشراكة الإستراتيجية القائمة بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، والبنك الأهلي وفرص التعاون الجديدة بين المؤسستين، وأيضاً التعاون معاً في تمويل شركات القطاع الخاص السعودية ضمن البرامج والمبادرات الطموحة المنبثقة من رؤية السعودية 2030.

وتُعد المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC هي كيان مستقل ضمن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ISDB، التي أنشئت بهدف النهوض بالتجارة لتحسين الظروف الاقتصادية ومعيشة الناس في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حيث أصبحت التجارة الدولية في العقود الأخيرة هي المحرك الرئيس لتطوير البنية التحتية للدول النامية والمحفز الكبير للنمو الاقتصادي.