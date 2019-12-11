شكرا لقرائتكم خبر عن المراعي تكرم أمهات الأطفال المعوقين في مكة والان نبدء بالتفاصيل

كرَّمت شركة المراعي الأمهات الفائزات في النسخة الثانية من جائزة المراعي للأم المثالية لذوي الإعاقة، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، في منطقة مكة المكرمة يوم الخميس الماضي. حضر الحفل الدكتورة نجلاء فخر الدين علي رضا، عضو مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين، وسلاف حجازي، مديرة مركز جمعية الأطفال المعوقين في مكة المكرمة، وعدد كبير من أمهات الأطفال المعوقين في مكة المكرمة.

قال عبدالله ناصر العتيبي، مدير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بالشركة: «إنَّ سعي المراعي لمكافأة المتميزين من أبناء المجتمع، ومنح الفرص وإلهام الأمل لغير القادرين هو سبيلها لإحداث تنمية مستدامة». وأضاف العتيبي: «إنّ جائزة المراعي للأم المثالية سوف تتنقل سنويًا لدعم أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة في كل مراكز جمعية الأطفال المعوقين حول المملكة، مشيرًا إلى أنَّ جائزة هذا العام فازت بها 10 أمهات حققن الاستفادة القصوى لأطفالهن من خدمات التأهيل والدمج في مراكز الجمعية».

من جانبها، قالت سلاف محمد سعيد حجازي، مديرة مركز جمعية الأطفال المعوقين بمنطقة مكة المكرمة: «لأنَّ الأسر شريكٌ رئيس لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، وجسرٌ نحو تذليل السُّبل في تخطي المصاعب التي تواجههم؛ جاءت جائزة المراعي لأمَّهات ذوي الإعاقة لتُحفِّز الأسر على التفاعل الإيجابي مع برامج الجمعية». الجدير بالذكر، أنَّ جائزة المراعي للأم المثالية، «التي تعدُّ الأولى من نوعها في السعودية»، قد دُشِّنت عام 2017، وتم تكريم خمسة من الأمهات المثاليات بالدورة الأولى في الرياض عام 2018.