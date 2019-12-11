شكرا لقرائتكم خبر عن الجميح تكشف عن جديد سياراتها في معرض جدة الدولي للسيارات والان نبدء بالتفاصيل

كشفت شركة الجميح للسيارات، الاسم الرائد في عالم السيارات بالمملكة العربية السعودية ، عن تشكيلة واسعة من سياراتها الحديثة، وذلك من خلال مشاركتها في معرض جدة الدولي للسيارات، الذي يقام خلال الفترة من 10 – 14 ديسمبر 2019م في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وسيكون زوار معرض جدة الدولي للسيارات 2019 على موعد لمشاهدة تشكيلة واسعة وجديدة من السيارات من خلال منصة جي إم سي وشفرولية من جنرال موتورز ومنصة جي أيه سي موتور الصينية، اللتين تمثلهما شركة الجميح للسيارات في المملكة.

ولن تقف مشاركة شركة الجميح للسيارات في المعرض عند هذا الحد، بل سوف تكون هناك بعض الأنشطة الترفيهية للزوار. بالإضافة إلى تجارب قيادة على مجموعة من سيارات جي أيه سي في ميدان التجارب بالساحة الخارجية للمعرض.

وبهذه المناسبة، أكد الشيخ وليد العبدالله الجميح المدير التنفيذي لعمليات التشغيل في شركة الجميح للسيارات أن الشركة حرصت على أن يكون الكشف الأول عن الموديلات الجديدة من سياراتها من خلال معرض جدة الدولي نظير المكانة المميزة لهذا المعرض، واهتمام كافة محبي صناعة السيارات في المملكة بما يقدم أثناء إقامته.

وأضاف الشيخ وليد الجميح إن فريق عمل الشركة في المعرض سوف يكونون سعداء باستقبال زوار منصة الشركة والإجابة عن كافة استفساراتهم، وأيضا استقبال الراغبين في تجربة قيادة جديد سيارات جي أيه سي في منطقة التجارب، التي تم تجهيزها لمنح المشاركين تجربة قيادة ممتعة لسياراتنا.