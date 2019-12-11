شكرا لقرائتكم خبر عن مليون وصفة إلكترونية صرفت من الصيدليات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل
وقال: أصدرنا أكثر من مليون وصفه إلكترونية صرفت من الصيدليات الخاصة.
وأضاف: نسعى إلى التوسع بمجال الرعاية التخصصية وزيادة عدد المستشفيات، وذلك من خلال افتتاح 10 مستشفيات من الآن وحتى نهاية العام في مختلف مناطق المملكة، والذي يعد من أهم مستهدفات الصحة لعام 2020 بالإضافة إلى تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الصحية، ومنع استخدام الزيوت المهدرجة مطلع عام 2020، وكذلك إطلاق تطبيق موحد للخدمات الصحية.
وأشار إلى أنه سيتم التركيز على مبادرات الصحة العامة والوقاية مثل الحد من الأمراض المزمنة والتدخين والسمنة وغيرها، بالإضافة إلى اتباع أفضل الإجراءات الفاعلة لرعاية وخدمة المرضى وإتاحة خيارات متعددة لتقديم الرعاية الصحية، كتسهيل الحصول على المواعيد والتي سجلت خلال 17 شهرا أكثر من 34 مليون موعد لأكثر من 9.5 مليون مستفيد، لافتا أن الصحة سعت لتطوير الخدمات الطارئة.
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