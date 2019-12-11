شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض إلى 1461.10 دولار والان نبدء بالتفاصيل
واستخدمت الولايات المتحدة والصين نبرة تصالحية حيث عبرت بكين عن أملها في إبرام اتفاق في أقرب وقت بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعمل مع الصين على إبرام اتفاق قبيل تطبيق رسوم جمركية جديدة على واردات بـ156 مليار دولار في 15 ديسمبر.
ودفع تأثير الحرب التجارية على النمو الاقتصادي المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام مما عزز الطلب على الذهب الذي يتجه الآن صوب أفضل عام له خلال نحو عشرة أعوام.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.2% إلى 1885.31 دولار للأوقية. وقفزت الأسعار لأعلى مستوى على الإطلاق عند 1898.50 دولار للأوقية أمس الأول.
واستقرت الفضة عند 16.60 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.5% إلى 899.09 دولار للأوقية.
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