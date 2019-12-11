شكرا لقرائتكم خبر عن التحول الرقمي وراء منجزات قضاء التنفيذ والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير العدل د. وليد الصمعاني أن منجزات قضاء التنفيذ عام 2019 جاءت وفق مستهدفات «حوكمة إجرائية فاعلة والتحول الرقمي وتنفيذ قضائي ناجز» كما أن منجزات قطاع التوثيق جاءت وفق مستهدفات «مناخ عقاري آمن وضبط الإجراءات والتحول الرقمي»، لافتا إلى أن وزارة العدل أصبحت تعتمد على التقنية بشكل كامل وبدون الحاجة للمعاملات الورقية.

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