الاقتصاد

انخفاض أسعار النفط بفعل مخاوف الحرب التجارية

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انخفضت أسعار النفط أمس الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي، إذ طغت الآثار السلبية لآفاق تباطؤ الطلب العالمي على مزايا اتفاق أوبك مع منتجين شركاء في نهاية الأسبوع الماضي على زيادة تخفيضات إنتاج الخام في أوائل 2020، ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 11 سنتا أو 0.2% إلى 64.14 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات أو 0.2 % إلى 58.92 دولار للبرميل. ونزل الخامان القياسيان 0.2 و0.3 على الترتيب يوم الإثنين.

وأظهرت بيانات الأحد الماضي هبوط صادرات الصين في نوفمبر 1.1%، فيما يقول محللون إن تحرك أوبك+، لزيادة تخفيضات الإنتاج لتصل إلى 1.7 مليون برميل يوميا من 1.2 مليون برميل يوميا حاليا سيظل عامل دعم على المدى المتوسط.

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