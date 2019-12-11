شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط بفعل مخاوف الحرب التجارية والان نبدء بالتفاصيل
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات أو 0.2 % إلى 58.92 دولار للبرميل. ونزل الخامان القياسيان 0.2 و0.3 على الترتيب يوم الإثنين.
وأظهرت بيانات الأحد الماضي هبوط صادرات الصين في نوفمبر 1.1%، فيما يقول محللون إن تحرك أوبك+، لزيادة تخفيضات الإنتاج لتصل إلى 1.7 مليون برميل يوميا من 1.2 مليون برميل يوميا حاليا سيظل عامل دعم على المدى المتوسط.
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