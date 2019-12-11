الاقتصاد

لا رسوم على الطرق و400 مليار استثمارات في قطاع النقل

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أوضح وزير النقل المهندس صالح الجاسر خلال ملتقى الميزانية في الجلسة الثالثة تحت عنوان «البنية التحتية اللوجستية والرقمية وأثرها على الاقتصاد»، أن ميزانية عام 2020 لن تتضمن فرض أي رسوم على الطرق، مؤكدًا أن الوزارة تتطلع لمزيد من الاستثمارات في القطاع وزيادة نسبة التكامل بين أنماط النقل المختلفة، مشيرا إلى استثمار 400 مليار ريال في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية خلال السنوات العشر الماضية.

وأكد الجاسر أن من أولويات الوزارة رفع مستوى السلامة والجودة في الطرق والتشغيل الكامل لمطار جدة، ووضع الرؤية لتوسعة مطار الملك خالد، إضافة إلى إطلاق خمسة مشاريع في المطارات الأخرى خلال عام 2020.

وأوضح الجاسر أن الوزارة تستهدف تنفيذ النقل العام بثلاث مدن في المملكة، وتطوير خدمات الأجرة بهوية حديثة وخدمات عالية ومعممة على مستوى المملكة.

وقال: إن الوزارة تستهدف زيادة حصة المسافنة في قطاع الموانئ بالمنطقة، لافتًا إلى إصدار اتفاقية لاستكمال الدراسة وطريقة التمويل المناسبة لتنفيذ مشروع الجسر البري، وذلك قبل يومين، وأكد أن ميزانية 2020 ستدفع لتحقيق رؤية المملكة 2030م، التي تهدف بأن تكون المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث، معتمداً بشكل رئيس على البنية التحية الضخمة لأنماط النقل المختلفة من طرق برية وبحرية وجوية، وموانئ وسكك حديدية، كما ستدعم الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، والحرص على تقديم الخدمات التي من شأنها تحقيق الرخاء والرفاهية للمواطن والمقيم، وتطوير الخدمات الحكومية، وخلق بيئة استثمارية واقتصادية، تمكن للقطاع الخاص من الإسهام في المشاركة بالمشروعات التنموية العملاقة في شتى مجالات الدولة.

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