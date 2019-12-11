شكرا لقرائتكم خبر عن %25 ارتفاعا في مشاركة المرأة بسوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي في جلسة «منظومة الخدمات الأساسية»: إنه تم توطين 175 ألف وظيفة في القطاع الخاص، فيما ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 25%، مبينا أن الوزارة أطلقت وظائف غير تقليدية تستهدف قطاع البيع الإلكتروني ومنصات العمل الحر، كما أنها عملت على تطوير وتدريب أكثر من مليون متدرب عبر منصة «اعتماد». وأشار الراجحي إلى أن الوزارة عملت على تمكين 170 ألفا من مستفيدي الضمان للعمل والخروج عن دعم الدولة.

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