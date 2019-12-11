شكرا لقرائتكم خبر عن 9 ورش عمل تحضيرية لمؤتمر الشبكات الذكية والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت ورش العمل التحضيرية للمؤتمر السعودي التاسع للشبكات الذكية التي تقدمها ثماني جهات من رواد صناعة الطاقة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي إذ قدمت شركة أرامكو السعودية ورشة عمل عن مخاطر الأمن السيبراني التي طرحت خلال عمليات سلاسل الإمداد العالمية، واستعرضوا فيها أفضل الممارسات العالمية لحماية الأنظمة الإلكترونية من القرصنة، بينما قدمت جامعة كولورادو ورش عمل عن كيفية تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في نظم الاستجابة للطلب، وذلك بقياس مقدار ما يوفره العميل من فاتورة الكهرباء، وبقياس مقدار الانخفاض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وقدمت شركة هواوي ورشة عمل عن دور تقنيات إنترنت الأشياء في أنظمة توزيع الطاقة، إذ تعمل هذه النظم على ربط جمع الأجهزة ببعضها، وتمكين مديري النظم من مراقبة حالتها فوريا، ودمج الأجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتشغيل المدن والمنازل الذكية.

وفي السياق ذاته، قدمت شركة المياه الوطنية ورشة عمل عن استخدام العدادات الذكية في قطاع المياه، واستعرضوا فيها أنواع العدادات الإلكترونية ومزاياها كدقة قياس تدفق المياه وطول عمرها، وفوائد تطبيقها كتقليل التكلفة التشغيلية ورفع مستوى رضا العملاء والاستفادة من البيانات.

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وقدم المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية ورشة عمل عن التحديات، التي قد تواجه عملية دمج نظم الطاقة المتجددة تخطيطيا وعملياتيا، كالذي مرت به بعض المرافق في أمريكا وأستراليا من تذبذب لمستويات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح نتيجة للعواصف والحرائق.

وتستمر الجلسات لتختتم بالجلسات الثلاث الأخيرة، التي تقدمها شركة نوكيا وبرنامج اكتفاء، ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات وشركة ضوئيات المتكاملة.

وستعقد ثلاث محاضرات تثقيفية تستهدف العامة وغير المتخصصين حيث تقدم الشركة السعودية للكهرباء محاضرة عن خدمة حسابي وطريقة تسجيل العداد الكهربائي كخطوة أولى نحو الاستفادة من بقية الخدمات، والمحاضرة الثانية تقدمها شركة المياه الوطنية عن برنامج قطرة أحد البرامج الوطنية لترشيد استهلاك المياه ورفع الوعي لدى أفراد المجتمع لترشيد استهلاك المياه، وتقدم كذلك هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج محاضرة بعنوان (اعرف حقك) وواجباتك في استهلاك الخدمة الكهربائية بهدف زيادة الوعي لدى العامة، يذكر أن الافتتاح الرسمي للمؤتمر سيكون اليوم الأربعاء.