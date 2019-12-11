شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيع 3.5 مليون عداد ذكي لتغطية الطلب المحلي والان نبدء بالتفاصيل
واستعرض الدكتور الشبل إستراتيجية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التي تعمل على تحقيق مستهدفات رؤية 2030، لافتاً إلى أن الهيئة تسعى إلى تحقيق إستراتيجيتها، عبر تعظيم عناصر المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، بما يحقق الأثر الاقتصادي المنشود لهذا الملف عبر تمكينه لمبادرات التنمية المستدامة، ومساهمته في تحقيق التميز للمشتريات الحكومية وفق أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص، وبالتالي المساهمة في بناء اقتصاد قوي ومستدام.
ونوّه بعدد من الخطوات التي اتخذتها الهيئة لتحقيق أهدافها، وأبرزها القائمة الإلزامية بالمنتجات الوطنية عند التعاقد مع الجهات الحكومية التي أنجزتها بالتعاون مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق وعدد من الجهات ذات العلاقة، والتي تساهم في تعزيز ودعم مشاركة المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية عند تعاقد الجهات الحكومية، مشيرا إلى عقد اتفاقيات لتعظيم فرص المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، أبرزها توقيع اتفاقية مع وزارة الطاقة والشركة السعودية للكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لتعزيز قدرات المصانع المحلية لتصنيع ما لا يقل عن 3.5 مليون من العدادات الذكية لتغطية جزء من الطلب المحلي ولتعزيز قدراتها للتصدير والمنافسة إقليمياً.
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