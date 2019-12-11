شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 99 % من مستحقات القطاع الخاص خلال 30 يوما والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير المالية: إن مشاركة القطاع الخاص خلال عام 2019 في تنفيذ العديد من المشارع وتشغيلها، وفر على الميزانية العامة الإنفاق على هذه المشاريع، ووفر فرصا كثيرة للقطاع الخاص، مما نتج عن ذلك انتهاء السنة المالية 2019 بحجم إنفاق 1048 مليار ريال، إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وحول كفاءة الإنفاق، فقد أفاد الجدعان أن العمل في هذا الجانب يسير بجهد كبير جدا، وذلك لتنفيذ المشاريع بما يحقق المستهدفات دون المبالغة في المواصفات والأسعار وبدون المساس بالحجم والجودة والنوعية والخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن الهدف الأساس لميزانية 2019 وميزانية 2020 هو رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستمرار في تنفيذ المشاريع، والبنية التحتية، وتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين.

وحيال الخدمات المقدمة للمواطنين التي منها تطبيق موعد للخدمات الصحية، فقد أوضح الجدعان أن وزارة الصحة استطاعت من خلال التطبيق توفير 30 مليون مشوار وخدمت أكثر من 11 مليون مواطن، متحدثا في ذات الوقت عما تقدمه وزارتا العدل والتعليم.

وأكد الجدعان أن وزارة المالية مستمرة في التزامها بصرف المستحقات خلال 60 يوما، والتزمت خلال الفترة الماضية بمدة أقل بما يعادل 99% من المستخلصات في القطاع الخاص في أقل من 30 يوما وليس 60 يوما، مبينا أن الوزارة تراجع باستمرار أسباب الإشكاليات التي قد تكون بين المقاول أو المورد أو الجهة الحكومية وتسعى إلى حلها.