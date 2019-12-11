شكرا لقرائتكم خبر عن %44 نسبة التوطين في قطاع الاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

لفت وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة إلى أن الوزارة ستتولى إعداد ملف مهم، سيقدم خلال قمة G20، المعني بجهود المملكة والخطوات التي خطتها فيما يتعلق بالاتصال الرقمي، مؤكدا أن المملكة ستسجل في هذا الصدد ريادة جديدة وحضورا لافتا وباهرا.

وعن مشروع التوطين الاجتماعي أكد خلال ملتقى ميزانية 2020م، وصول عدد القيادات في القطاع من الجنسين إلى 275 ألف قائد وقائدة، في حين نمت الوظائف على الصعيد الاجتماعي من 250 ألف وظيفة إلى 275 ألف وظيفة، وزاد التوطين من 40% الى 44%، لافتا إلى أن الرئاسة التنفيذية في شركات الاتصالات المساهمة يحتلها مواطنون، بما نسبته 80% يمثلون الصف الأول في هذه الشركات، فيما ارتفعت نسبة تمكين المرأة من 7% إلى 15%، متجاوزة المعدل الأوروبي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أفاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن القطاع نما من 3.6% مساهمة في الناتج المحلي إلى 4%، فيما وصل سوق الاتصالات إلى المرتبة الـ13 عالميا، والأول على صعيد التقنية، في حين تحققت للمملكة قفزة تنموية على مستوى مؤشر تقنية المعلومات والاتصالات بالتقدم 16 مركزا.

وأوضح أنه تم التركيز على المدن الذكية، حيث وصلت الألياف البصرية إلى حوالي 2.7 مليون منزل في المملكة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، بينما تضاعفت الأبراج من خط الأساس من 9 ميجا بت في الثانية إلى 46 ميجا بت في الثانية.