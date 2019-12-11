شكرا لقرائتكم خبر عن 2019 عام تدريب العمالة السياحية.. 20 ألف متدرب بكل القطاعات فى نهاية ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أولت وزارة السياحة أهمية قصوى بملف تدريب العاملين فى القطاع السياحى، وذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة السائحين، لرفع تنافسية مصر كمقصد سياحى عالمى.

وفى حين أوشك العام 2019 على الانتهاء فإن وزارة السياحة استطاعت تدريب 20 آلاف عامل فى قطاع السياحة بمختلف قطاعاته، فى الفنادق والمنتجعات وشركات السياحة ومراكز الغوص والبازارات السياحية.

ويعد من أهم ملفات الوزارة لإعادة الهيكلة ورفع كفاءة العمالة المدربة والخدمة المقدمة للسياح، وقالت سها بهجت مستشار وزير السياحة لملف التدريب أن هناك خطة سيتم تطبيقها الفترة المقبلة لتدريب العمالة السياحية فى مطار القاهرة الدولى، على كيفية استقبال السائحين، لافتة إلى أنه يعد من أهم المزارات السياحية التى يزورها السائح منذ سفره لمصر فى المرحلة المقبلة.

وأكدت مستشارة الوزيرة أن المرحلة القادمة ستشهد تطورا كبيرا فى سياحة المغامرات والسياحة البيئية لأن الوزارة وضعت لها اهتماما خاصا، وهذا يتطلب مرحلة عالية من التدريب.