انفوجراف.. الأغذية والمشروبات تخفض معدلات التضخم الشهر الماضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت أسعار الطعام والمشروبات لتلعب دورا كبيرا فى معدلات التضخم الشهرية ارتفاعا وانخفاضا، ولكن هذه المرة حققت انخفاضا ملحوظا أدى إلى خفض معدل التضخم الشهرى لشهر نوفمبر الماضى بنسبة 0.5%. وعزا الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء هذا التراجع إلى قسم الطعام والمشروبات الذى تراجع بنسبة 6.4%، حيث انخفضت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 17.9%، متأثرة بتراجع اسعار الطماطم بـ29.1% والبطاطس بنسبة 28.5%، كما تراجعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 11.5% نتيجة انخفاض أسعار مجموعة اللحوم الطازجة بنسبة 10.7%، ومجموعة اللحوم المجمدة بنسبة 0.7%، ومجموعة الدواجن بنسبة 14.7% وانخفاض أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 5.5% بسبب انخفاض مجموعة الملح والتوابل بنسبة 7.3%، إلى جانب انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2.7% بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأرز بنسبة 12.3%. Advertisements

مؤشرات التضخم وفي المقابل حققت بعض البنود ارتفاعات متفاوتة، حيث سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 2% لارتفاع أسعار مجموعة الدخان، وارتفع قسم الملابس والأحذية بنسبة 5.2% متأثرا بارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة 5.6%، والملابس الجاهزة بنسبة 5.2%، ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 5.1%، إلى جانب مجمـوعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 8.1%، ومجموعة الاحذية بنسبة 4.6%، ومجموعة إصلاح الاحذية بنسبة 10%. وارتفع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.5%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة إيجار المسكن الفعلي بنسبة 1.2%، ومجموعة إيجار المسكن المحتسب بنسبة 1.4%، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 5%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 1.4% ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 21%. قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة حقق ارتفاعا أيضا بلغ 2.2%، وكان السبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد بنسبة 2.4%، ومجموعة المفروشات المنزلية بنسبـة 3.3%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2%، ومجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 1.9%، ومجموعة السلع والخدمات الاعتيادية المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 2.1%.

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