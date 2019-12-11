شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان: نقلة حقيقية للهندسة والعمارة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن مشروع أبراج العاصمة الإدارية تشهد تقدم ونسبة تنفيذ بصورة كبيرة، تفوق المعدل الزمنى، لافتا إلى أن أبراج العاصمة الإدارية الجديدة، بمثابة نقل التجربة والخبرة الصينية لمصر.

وأوضح أن ابراج العاصمة الإدارية بها نحو 600 مهندس مصرى، و4 آلاف عامل، مشيرا إلى أن البرج الأيقونى يشهد أعلى نسبة توصيل فى مصر، لافتا إلى أن الدور الواحد يستغرق 5 أيام فقط.

وأشار عباس إلى أنه من المستهدف أن تصل أطوال برج الأيقونة خلال يونيو المقبل لـ190 مترا، لافتا إلى أنه اعتبارا من منتصف عام2021، ستبدأ وزارة الاسكان فى استلام أبراج العاصمة الادارية.

وأوضح انه خلال الـ6 شهور المقبلة سيتم مضاعفته خلال الفترة المقبلة لتصل لـ 7 آلاف عامل و1000 مهندس يعملون فى هذا الموقع، وأكد أن أبراج العاصمة الادارية تمثل نقلة حقيقية للهندسة والعمارة فى مصر.