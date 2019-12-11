شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف للأسهم الأمريكية في ختام الجلسة في انتظار صدور قرار الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية على نحو طفيف في ختام تعاملات الثلاثاء مع ترقب عن كثب في الأسواق لقرار الاحتياطي الاتحادي بشأن سياسته النقدية.



يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار حالة عدم اليقين حيال المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وأنباء عن إمكانية تأجيل قرار زيادة الرسوم الجمركية ضد بكينن المزمع تفعيله منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري.



ورغم هذا، صرح كبير مستشاري البيت الأبيض "لاري كودلو" بأن زيادة الرسوم الجمركية ضد الصين لا يزال أمرا محتمل الحدوث في موعده المشار إليه حال عدم التوصل إلى اتفاق.



وسوف يعلن البنك المركزي الأمريكي الأربعاء عن قراره بخصوص الفائدة وسط ترجيحات بتثبيتها دون تغيير لتتجه الأنظار بعد ذلك نحو المؤتمر الصحفي لرئيس البنك "جيروم باول".

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وفي سوق الخام، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 0.4% وأغلق عند 59.24 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر عند 59.4 دولار وأقل سعر عند 58.5 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 0.1% وأغلق عند 64.34 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.6 دولار وأقل سعر عند 63.7 دولار.



وفي ختام الجلسة، انخفض "داوو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 28 نقطة) إلى 27881 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 27949 نقطة وأقل مستوى عند 27804 نقاط.



وانخفض "ناسداك" بنحو 0.1% (ما يعادل خمس نقاط) إلى 8616 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8650 نقطة وأقل مستوى عند 8600 نقطة.



أما "إس أند بي 500"، فقد تراجع بنسبة 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 3132 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 3142 نقطة وأقل مستوى عند 3126 نقطة.