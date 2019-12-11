شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار القمح تغلق على استقرار إيجابي مقلصة مكاسبها السابقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار القمح بشكل إيجابي في ختام تعاملات الثلاثاء عقب صدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكية الذي قلصت فيه توقعاتها بشأن المحصول خلال موسم 2019/2020 بنحو أربعين مليون بوشل إلى 974 مليون بوشل، وهو المستوى الأدنى في خمس سنوات.



وخفضت الوزارة تقديراتها للعرض والطلب على القمح كما قللت توقعاتها بشأن واردات هذه السلعة الاستراتيجية بنحو 15 مليون بوشل إلى 15 ملايين بوشل خلال نفس الموسم المشار إليه سلفاً ليصبح أدنى مستوى للواردات في تسع سنوات، بناء على التقرير.



هذا، وسوف يتطلع مستثمرو بورصة شيكاغو للسلع إلى يناير/كانون الثاني القادم الذي سيشهد تقديرات جديدة لوزارة الزراعة الأمريكية بشأن حالة حقول القمح والذرة بالتزامن مع حالة الطقس وتأثيرها على جودة المحاصيل.



وفي ختام تعاملات الثلاثاء، ارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم مارس/آذار بأقل من 0.1% أو بنحو سنتين إلى 5.23 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر في الجلسة عند 5.28 دولار وأقل سعر عند 5.19 دولار.