مركز أبحاث واختبار للطاقة الشمسية في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار عن انضمام شركة«Civil Twin» الإسبانية إلى المجمع؛ إذ ستقوم بنشر واختبار أحدث تقنيات الطاقة المتجددة في المجمع، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والأكاديمية. جاء ذلك عبر توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة؛ لإنشاء مصنع تجريبي للطاقة الضوئية، وعلى مراحل متتالية، ليمثل مركز أبحاث واختبار للطاقة الشمسية بتقنيات جديدة في المجمع، يجعل منه مرجعاً للبحث والتطوير في المنطقة في هذا النوع من التكنولوجيا.

وقع المذكرة حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ود. راؤول غوميز روجو، من شركة «سيفيل تواين».

وسيضم المركز حقلاً لاختبار ألواح الطاقة الكهروضوئية؛ لتوفير إجراءات قياس مستقلة؛ لأداء نماذج الألواح الكهروضوئية وموثوقيتها وتحملها، والمعدات التقنية ذات العلاقة بتلك الاختبارات؛ حيث سيجري المركز أبحاثاً حول أداء الطاقة الكهروضوئية المركزة ضمن الظروف المناخية في المنطقة.

وعلق المحمودي بقوله: يسرنا أن نرحب بشركة «Civil Twin»؛ وذلك بانضمامها لمجمع الشارقة للابتكار، وأضاف: «آفاق النمو في مجال صناعة الطاقة المتجددة واعدة ومتسارعة، ويحرص المجمع على أن يكون منصة للشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال لجلب تقنياتها إلى المنطقة». مشيراً إلى أن خطط النمو المستقبلية للمجمع خلال الأعوام الخمسة المقبلة تتمحور حول دوره المتنامي كمركز حيوي ومهم للأبحاث والتطوير ونشر التطبيقات التجارية للتكنولوجيا النظيفة؛ إذ يأتي هذا المشروع تماشياً مع رؤيتنا للاستثمار بالطاقة الشمسية، ونقل المعرفة التكنولوجية؛ بهدف تنويع مصادر الطاقة.

كما أن انضمام هذا النوع من الشركات البحثية يعد دليلاً حياً على مكانة الشارقة العلمية العالمية، ممثلة بمجمع الابتكار ودورها المحوري في دعم وتشجيع وتطوير منظومة الابتكار في المنطقة، ودعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية؛ للقيام بالأنشطة الاستثمارية، ضمن منطقة تتميز باتباعها لأفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات النوعية التي ستساعد على جذب الاستثمارات البحثية العالمية للعمل بجو استثماري آمن وبنية تحتية متكاملة، إضافة إلى استعداد مجمع الشارقة للبحوث والابتكار لتقديم كافة التسهيلات للمؤسسات البحثية العالمية التي ترغب في العمل والاستثمار في القطاع المعرفي الذي يعد نقطة ارتكاز تستند عليه رؤية المجمع ورسالته.

ويتبنى مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار استراتيجية الاعتماد على البحث العلمي والابتكار؛ لتحقيق الاستدامة في المصادر الطبيعية الداعمة لمشاريع التنمية الشاملة؛ من خلال العديد من المبادرات على أرض الواقع، كتأسيس شراكات استراتيجية مع مراكز البحث العلمي محلياً وعالمياً؛ لتحقيق أهداف المجمع الرامية نحو ترسيخ ثقافة البحث العلمي كوسيلة للتطوير والاستدامة، كما أن هذا الإقبال على المجمع من قبل مثل هذا النوع من الشركات البحثية العالمية يعكس ثقة المستثمرين والشركات الدولية والإقليمية باتخاذ المجمع مقراً لأعمالها.