«سولت أبوظبي».. 50 جلسة حوار عالمي في يومين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

كشف أحمد الصايغ، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، عن استقطاب صندوق كاتاليست أبوظبي (البالغ حجمه مليار دولار) ما يقارب 200 طلب من شركات ذات جنسيات مختلفة للعمل من خلال السوق، وقد صمم هذا الصندوق الذي تديره شركة «مبادلة» لاستقطاب الشركات إلى سوق أبوظبي العالمي، ومن المرجح أن يتم الإعلان عن 4 شركات يتم الموافقة عليها للعمل من خلال سوق أبوظبي خلال الربع الأول من العام المقبل.

قال الوزير الصايغ خلال الجلسة الحوارية التي عقدت أمس، ضمن فعاليات مؤتمر سولت أبوظبي، الذي عقد لأول مرة في المنطقة في أبوظبي يوم أمس، إن سوق أبوظبي العالمي يحتضن مبادرات استراتيجية عدة، منها بورصة «إنتركونتننتال» للعقود الآجلة، وفق مؤشر خام «موربان»، وصندوق أبوظبي «كاتاليست» الذي تديره شركة «مبادلة»، وأضاف «الصايغ أن إطلاق بورصة «إنتركونتننتال» للعقود الآجلة -أبوظبي جاء نتيجة للقرارات المهمة التي اتخذتها القيادة؛ بهدف تعزيز دور الدولة القيادي في القطاع النفطي. لقد جاء اختيار سوق أبوظبي العالمي ليحتضن بورصة «إنتركونتننتال» للعقود الآجلة، نظراً لمكانة أبوظبي، ودورها في بناء المستقبل، وجهود سوق أبوظبي العالمي في توفير منطقة مالية حرة عالمية وموثوقة. ما يعني عمل سوق أبوظبي العالمي مع Hub71 لدعم وتعزيز ثقة الشركات وراود الأعمال.

وقال الصايغ: «إن النجاح بالنسبة لدولة الإمارات هو تحقيق أفضل مستوي معيشي للمواطنين والمقيمين، وتطوير اقتصاد مستدام»، وأضاف: «رغم كوننا اقتصاداً مبنياً على النفط والغاز، فإننا نجحنا في تحقيق التنويع الاقتصادي، واستقطاب وتطوير الكفاءات العالية، وقد نجحت خطط التنويع الاقتصادي في الدولة؛ بفضل الكفاءات المحلية والعالمية، ونتيجة لرؤية قيادتنا الرشيدة لتوفير مستقبل مستدام».



استثمارات «مبادلة»



و استعرض وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «مبادلة»، التقدم الذي تشهده المنطقة في مجال الاستثمارات العالمية، ودور «مبادلة» في تعزيز النمو المستدام في أبوظبي والإمارات بشكل عام. وكشف النقاب عن حجم استثمارات «مبادلة» في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إنها وصلت إلى 100 مليار دولار، وتشكل حوالي 60% من إجمالي أصول «مبادلة»، وإن هذه الاستثمارات تم ضخها في مختلف القطاعات خاصة في قطاع التكنولوجيا الحديثة، مشيراً إلى أن التكنولوجيا الحديثة من أهم المحفزات للنشاط الاقتصادي وتسريع عملية التنمية المستدامة، وقال إن «مبادلة» تعمل على هذا الأساس. وكشف المهيري عن ضخ شركة «مبادلة» ما يقارب مليارَي دولار للاستثمار في الصندوق الإماراتي الصيني السيادي، البالغ حجمه 10 مليارات دولار.

و شهد اليومان الأول والثاني من مؤتمر الفكر الرائد «سولت أبوظبي» انعقاد أكثر من 50 جلسة نقاشية و200 متحدث عالمي، حيث يجمع المؤتمر، الذي يقام بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي، أكثر من 1000 من القادة ورواد الأعمال من كافة أنحاء العالم؛ لمناقشة فرص التعاون في القطاع المالي والتكنولوجيا والجغرافيا السياسية. وسيختتم المؤتمر، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، أعماله اليوم الأربعاء.



إعادة هيكلة



وجاءت هذه الدورة من المؤتمر؛ لتناقش مواضيع اقتصادية مهمة، ولتسلط الضوء على دور إمارة أبوظبي ودولة الإمارات في تعزيز النمو المستدام محلياً وعالمياً. وقد استعرضت جلسات المؤتمر في اليومين الأول والثاني سبل تحقيق التوسع العالمي والترويج للاستدامة.

وانطلقت فعاليات اليوم الأول من «سولت أبوظبي» أول من أمس بحفل استقبال أقيم في مقر سلطة سوق أبوظبي العالمي في أبوظبي، تلته جلسة تحدث فيها محمد العريان، كبير المستشارين الماليين في شركة «أليانز». وخلال الجلسة استعرض العريان حالة تباطؤ الاقتصاد العالمي، وسلط الضوء على الفرص والمخاطر على حد سواء. وأكد العريان ضرورة إيجاد حلول ومنتجات مبتكرة، وإعادة هيكلة نماذج الأعمال. واختتمت فعاليات اليوم الأول بحفل عشاء أقيم بحضور الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.



اليوم الثاني

Advertisements



تضمنت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العديد من الجلسات الحوارية والكلمات؛ حيث ألقى أنثوني ساكرموني، المؤسس والشريك الإداري ل «سولت» كلمته الافتتاحية إلى جانب رايتشل بيثر، المستشارة الأولى لمؤسسة صناديق الثروات السيادية. تلا ذلك جلسة حوارية مع أحمد علي الصايغ، قدمها مارتين ل. إيدلمن، رئيس المجلس في شركة «بول هاستينج»؛ حيث سلط الصايغ الضوء على العاصمة أبوظبي ومميزاتها ومكانتها الاستراتيجية. فيما ألقى وليد المقرب المهيري كلمة استعرض خلالها التقدم الذي تشهده المنطقة في مجال الاستثمارات العالمية.

وضمت أبرز فعاليات اليوم الثاني، جلسة نقاشية ضمت عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وجميل عصفور، الرئيس التنفيذي للشراكات التكنولوجية في مكتب أبوظبي للاستثمار، وسيث موينجرام، نائب رئيس شركة «أكادين لإدارة الثروات»، استعرضوا خلالها مبادرات الدولة المختلفة، وتغير الأنظمة والقوانين بما يخدم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة والمنطقة كافة، كما ناقشوا التحديات التي يواجهها رواد الأعمال في الوضع الاقتصادي الحالي، حيث تشهد أبوظبي والدولة كافة حالياً إطلاق مبادرات وقوانين عدة من شأنها تعزيز مكانة أبوظبي كمنصة متكاملة للأعمال، وتشجيع الشراكات الإماراتية في الخارج على حد سواء.

وقد شمل اليوم الثاني جلسات أخرى منها: «مستقبل أوروبا» مع فيليب حمود، المستشار الأسبق في شركة «إكشيكير»، وماتيو رينزي، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، قدمها ديون راشمان، رئيس محللي العلاقات الخارجية في صحيفة «الفايننشال تايمز». وجلسة بعنوان «الأداء الأعلى: علم النفس السلوكي» مع الدكتور أدريان، رئيس قسم علم النفس السلوكي في مؤسسة «ستامفورد»، بالإضافة إلى جلسة بعنوان «مستقبل العلاقات العربية- الأمريكية» مع ريتشارد هاس، رئيس مجلس العلاقات الدولية، ونورمل روول، الرئيس التنفيذي لشركة «فاروس» للاستشارات الاستراتيجية، والدكتورة دانية كوليلات، باحثة من معهد عصام فارس، وقد أدار الجلسة، فيصل عباس، رئيس تحرير صحيفة «عرب نيوز».



المزيد من الفعاليات



يضم اليوم الأخير من المؤتمر جلسة بعنوان «الابتكارات في قطاع الرعاية الصحية» تقدمها حواء الضحاك المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، بالإضافة إلى جلسة مغلقة ستلقي خلالها كريستن نيلسون، الأمينة السابقة للأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية، كلمتها الرئيسية.

وتشمل المواضيع الأخرى التي سيناقشها المؤتمر في يومه الثالث: فرص جمع رأس المال، وتوسع ريادة الأعمال في الشرق الأوسط، والذكاء الاصطناعي، ودور مكاتب العائلات في قيادة الابتكار والاستثمارات البديلة في مجال إدارة الثروات، وغيرها من إيجابيات وفرص الاستثمار في أبوظبي والدولة.

وتضم قائمة المتحدثين لليوم الثالث خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وديفيد روبينستون، الشريك المؤسس لمجموعة «كاريل»، والجنرال جون كيلي، الأمين العام الأسبق للأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور ريتشارد هاس، رئيس مجلس العلاقات الدولية، والرئيس الإيطالي الأسبق، ماتيو رينزي.



العريان يوصي بشراء سهم «أرامكو»



قال محمد العريان، إنه سيشتري أسهماً في أرامكو من دون أدنى شك في حال أدرجت أسهمها للاكتتاب العام على مستوى دولي.

ورداً على سؤال، عما إذا كان سيشتري أسهماً في أكبر شركة لإنتاج النفط في العالم، قال كبير الاستشاريين في شركة «أليانز» متحمساً «نعم.. ولا يهم في أي سوق تدرج الأسهم».

وأضاف العريان أن قيمة السهم غير مهمة، حيث إنه مستعد لشراء الأسهم بسعر الاكتتاب العام، موضحاً أن اكتتاب أرامكو سوف يؤدى إلى دمج الاقتصاد العالمي بشكل متزايد وأنه بمثابة إنجاز كبير يعزز الشفافية والإفصاح والتنافسية.



استثمارات «نفط الهلال» في العراق تتجاوز3 مليارات دولار



قال مجيد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، إن الشركة تستثمر أكثر من ثلاثة مليارات دولار في العراق.

وأضاف خلال اجتماع في مؤتمر في أبوظبي: «استثمرنا أكثر من ثلاثة مليارات دولار في العراق على مدى الأعوام العشرة الماضية وهذا المعدل يزيد».

وفي مارس/ آذار، أبرم «كونسورتيوم» بقيادة نفط الهلال ودانة غاز اتفاق مبيعات غاز لمدة عشرين عاماً مع إقليم كردستان العراق.(رويترز)