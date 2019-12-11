13.5 مليون زائر إلى دبي في 10 شهور.. وإشغالات الفنادق 74%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

استقبل القطاع الفندقي في دبي أكثر من 13.5 مليون زائر دولي خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، بنمو 4.8%، مقارنة مع 12.88 مليون زائر خلال الفترة المقابلة من العام 2018، وذلك وفقاً لبيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» التي أشارت إلى أن عدد الزوار الدوليين خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول بلغ 1.42 مليون زائر.

وواصلت الهند تصدرها قائمة الأسواق المصدرة لزوار دبي من يناير حتى أكتوبر 2019، حيث بلغ عدد الزوار الهنود نحو 1.588 مليون زائر، بتراجع بلغ 3%، فيما سجلت السعودية التي جاءت في المركز الثاني، نمواً في أعداد الزوار بنسبة 3% إلى 1.344 مليون زائر، واحتفظت المملكة المتحدة بالمركز الثالث، بنحو 979 ألف زائر، بتراجع 1%.

وسجلت 6 دول من الأسواق العالمية، نمواً من خانتين في أعداد الزوار خلال 10 شهور وذلك في إطار حملات الترويج التي تقودها «دبي للسياحة»، حيث سجلت سلطنة عمان نمواً في عدد الزوار إلى دبي بنسبة 27% إلى 849 ألف زائر، فيما ارتفع عدد الزوار من الصين بنسبة 14% إلى 807 آلاف زائر بدعم من التسهيلات الخاصة بالتأشيرات.

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وسجلت أعداد الزوار من الفلبين نمواً، بنسبة 26% إلى 390 ألف زائر، وارتفع عدد الزوار من فرنسا 10% إلى 310 آلاف زائر، بينما سجلت نيجيريا نمواً قوياً بنسبة 34% 190 ألف زائر، وسجلت كازاخستان، نمواً بنسبة 24% إلى 120 ألف زائر.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن «دبي للسياحة»، بلغ عدد الليالي الفندقية التي قضاها الزوار من يناير/كانون الثاني حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بنحو 26.01 مليون ليلة، بمتوسط مدة إقامة بلغت 3.4 ليلة.

وبلغ متوسط الإشغال الفندقي عند 74% خلال الشهور العشرة الأولى، حيث سجلت «الشقق الفندقية متوسط المستوى» أعلى إشغال بنحو 76% ثم «الشقق الفندقية الفخمة» بنسبة 75% وسجلت «الفنادق من فئة 4 و5 نجوم»، إشغالاً بنسبة 73%، أما «الفنادق من فئة 1-3 نجوم»، فسجلت إشغالاً بنسبة 74%.

واستمر معدل السعر اليومي في المنشآت الفندقية في الانخفاض ليصل إلى 400 درهم خلال الشهور العشرة الأولى، فيما تراجعت العائدات من الغرف المتوفرة إلى 295 درهماً خلال الفترة ذاتها، وذلك مع استمرار زيادة المعروض الفندقي وزيادة عدد المنشآت الفندقية الجديدة بنحو 16 منشأة جديدة.

وارتفع عدد المنشآت الفندقية في دبي بنهاية أكتوبر الماضي بنسبة 2% إلى 724 منشأة مقارنة مع 708 منشآت في الفترة المقابلة من العام الماضي، وبالتالي، ارتفعت الطاقة الاستيعابية الفندقية بنسبة 8% إلى 122185 غرفة وشقة فندقية، مقارنة مع 113509 غرف وشقق فندقية.