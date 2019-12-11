فولكر.. تغلّب على التضخم في زمن الحرب الباردة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي الرئيس الأسبق لمجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بول فولكر الشهير بمعالجة أزمة التضخم في الولايات المتحدة أواخر السبعينات والثمانينات، وترأس البنك المركزي بين 1979 و1987.

فارق فولكر الحياة أمس الأول عن عمر ناهز 92 عاماً بعد إصابته بسرطان البروستات، وفق ما أكدت ابنته جانيس زيما لوكالة فرانس برس.

امتدت مهنة فولكر حتى مرحلة ما بعد الحرب الباردة وصولاً إلى أزمة عام 2008 المالية. وقدم استشارات للرؤساء ريتشارد نيكسون وصولاً إلى باراك أوباما، ونجح بإقناع النواب بعد الأزمة المالية باعتماد ضوابط أقوى على عمل المصارف.

ولد فولكر حفيد أحد المهاجرين الألمان في كايب ماي في نيوجيرسي في عام 1927، وكان صيد الأسماك إحدى هواياته المفضلة. وبعدما غادر منصبه في مجلس الاحتياط الفيدرالي عام 1987، تولى الرئاسة التنفيذية للاستثمارات في مصرف «وولفنسون أند كومباني».