أول متجر «زارا» في رأس الخيمة بالربع الأول من 2020

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أعلنت «الحمرا»- المطور العقاري ومزود الخدمات، و«دبي هولدنج جروب»- عن افتتاح أول متاجر «زارا»، بإمارة رأس الخيمة في «منار مول». ومن المتوقع أن يفتح المتجر أبوابه لاستقبال المتسوقين في الربع الأول من عام 2020، ليكون المتجر الحادي عشر لعلامة «زارا» في دولة الإمارات.

وجاء الإعلان خلال حفل توقيع الاتفاقية الذي حضره سمو الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة «الحمرا»؛ وعلي بن سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة «دبي هولدنج جروب»؛ وسعيد علي سعيد علي الشامسي، مدير شركة «الشامسي القابضة»؛ وبينوي كوريان، المدير التنفيذي ل «الحمرا»؛ وجان ميشيل بولي، مدير عام «دبي هولدنج جروب»؛ ومحمد سلطان القاضي، رئيس مجلس إدارة «منار مول» وعدد من الشخصيات الإدارية والتنفيذية الأخرى.

وسيمتد متجر «زارا» الجديد على مساحة تزيد على 27500 قدم مربعة، وسيكشف عن تشكيلة العلامة التجارية المتنوعة من ملابس النساء والرجال والأطفال والمستلزمات الأخرى. وسيكون المتجر إضافة مهمة إلى تجربة التسوق في «منار مول»، والذي شهد مؤخراً عمليات تحديث باستثمار قيمته 125 مليون دولار.

وقال علي بن سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة «دبي هولدنج جروب»: يسعدنا افتتاح أول متجر لعلامة «زارا» في إمارة رأس الخيمة، والذي يعتبر خطوة استراتيجية ستثري تجارب التسوق وأنماط الحياة في الإمارة.