عبـق التمـور والقهـوة يعطّر أرجـاء «أبوظبـي للمـعارض»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:رانيا الغزاوي

تختتم اليوم الأربعاء فعاليات الدورة العاشرة من معرض سيال الشرق الأوسط 2019، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وتعد هذه النسخة الأكبر في المعرض، حيث يشارك فيها 1143 شركة، من 50 دولة.

وانطلقت أمس في أبوظبي فعاليات معرض أبوظبي الدولي للتمور 2019 بنسخته الخامسة برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

حضر انطلاق الفعاليات الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي ووزير التنمية الريفية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية وسط حضور رسمي وعربي كبير بالتزامن مع الدورة العاشرة من معرض سيال الشرق الأوسط 2019.

وتفقد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أجنحة المعرض برفقة سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، الذي أعرب عن تقديره للمستوى الرفيع الذي حققته التمور الإماراتية والعربية من جودة في المنتجات ورفعة في السمعة على المستوى العربي والدولي بفضل الجهود التي تقوم بها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بتوجيهات ودعم من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الداعم الأول لزراعة النخيل وإنتاج التمور بالعالم ومتابعة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة، في تنظيم مهرجانات التمور العربية في كل من جمهورية مصر العربية لأربع سنوات متتالية والمملكة الأردنية الهاشمية لسنتين متتاليتين، وجمهورية السودان لثلاث سنوات متتالية.

واستمع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إلى شرح مفصل قدمه أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي عما حققته الجائزة من نجاح في تنمية وتطوير البنية التحتية لقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور خلال 13 سنة على المستوى الوطني والعربي والدولي.

وأكد الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام الجائزة، أن معرض أبوظبي الدولي للتمور، كما يعزز مكانة أبوظبي كعاصمة للتمور ومنصة لتنمية وتطوير هذا القطاع، من خلال توفير الدعم والتسهيلات لكبار مزارعي ومنتجي ومستوردي التمور، مشيراً إلى أن المعرض استقطب هذا العام أكثر من 87 جهة عارضة مختصة بزراعة النخيل وإنتاج التمور تمثل 12 دولة، ما يؤكّد نجاح هذه المنصة التجارية في ترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي كلاعب أساسي في قطاع التمور على مستوى الشرق الأوسط والعالم.

اتفاقية وقاية

وخلال فعاليات اليوم الثاني من معرض سيال، وقعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومركز أبوظبي للصحة العامة التابع لدائرة الصحة أبوظبي أمس، بحضور الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة، وسعيد البحري سالم العامري، مدير عام الهيئة، ومطر سعيد النعيمي مدير عام المركز، اتفاقية بهدف التعاون والتنسيق في سبيل الوقاية وحماية أفراد المجتمع من الأمراض المشتركة والمنقولة عبر الغذاء والحيوان، وأمراض العصر المزمنة المرتبطة بالأغذية.

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زيت الزيتون بالذهب

استعرضت شركة هندية خلال مشاركتها في معرض سيال، منتجاً مبتكراً وهو زيت الزيتون الإيطالي بحبيبات الذهب عيار ٢٤ حاصل على شهادة اعتماد طبية لاستخدامه كمنتج غذائي آمن، ويعد المنتج الأول من نوعه في عالم الأغذية، ويمكن استخدامه في صنع المأكولات المختلفة، وقررت الشركة المصنعة طرحه في الأسواق الإماراتية.

وعلى صعيد آخر، اختتم أمس المعرض الدولي للاستثمار الزراعي في الخارج «أغري سكيب»، والذي أقيم برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ونظمته هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وشهد المعرض في دورته الثالثة طرح أصول زراعية وغذائية بقيمة 10 مليارات درهم مُتاحة للاستثمار في 22 دولة، بينما شاركت 50 دولة عارضة ونحو 300 مستثمر في مجالات الزراعة وإنتاج الغذاء.

11 براءة اختراع

وصاحب المعرض هذا العام فعالية «أغتك» لبراءات الاختراع في قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء، والتي تم تنظيمها بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار، وقدم 11 براءة اختراع لم يسبق تسويقها أو عرضها من قبل في أي مكان في العالم، حيث اطلع المشاركون على العديد من الحلول الزراعية المبتكرة منها نظام جديد للزراعة الدقيقة يستخدم برنامج للتكيف الذاتي يساعد على تحسين جودة الإنتاج الزراعي، ونظام للزراعة العمودية التي تعتمد كلياً على الطاقة الشمسية، وحلول لتطوير أنظمة الزراعة العمودية في البيوت المحمية باستخدام تكنولوجيا حديثة، بالإضافة إلى نظام لإضاءة البيوت المحمية بواسطة أشعة الليزر بديلاً عن الإضاءة العادية، ما يخفض من استخدام الطاقة في المزارع، وزيادة إنتاجية المزارع وتحسين جودة الإنتاج، وتقنية الكاميرا ثلاثية الأبعاد من أجل تقدير وزن الماشية، ومراقبة استعمال المياه، والحلّ المتعلق بالريّ الدقيق، إلى جانب تحليل المحاصيل باستعمال تقنية التصوير بالطائرات المسيرة والأقمار الصناعية.