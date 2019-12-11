25 ألف شركة ناشئة جديدة تؤسس سنوياً في الإمارات

قال روهيت غارغ رئيس الخدمات المصرفية للأعمال ومنصة «نيو بيزنس» في بنك «المشرق» إن المنصة المخصصة للشركات الناشئة والمشاريع المتوسطة والصغيرة استقطبت اهتماماً جيداً من العملاء.

وكان البنك أطلق المنصة قبل شهرين، ولفت إلى أن المنصة تتيح للشركة المتوسطة أو الصغيرة فتح حساب في فترة لا تزيد على 5 أيام مقابل فترة قدرتها غرفة صناعة وتجارة دبي لحوالي 90 يوماً في تقرير حديث لها.

وأبدى غارغ تفاؤلاً حيال أداء الشركات المتوسطة والصغيرة والشركات الناشئة في الدولة وقال إن البنك يلمس ارتفاعاً في أعداد الشركات الجديدة التي تتأسس في الدولة خاصة مع اقتراب موعد استضافة «إكسبو 2020». ولفت إلى أن نحو 25 ألف شركة ناشئة جديدة تتأسس في الدولة سنوياً.

وأفاد بأن حالات التعثر عن السداد محدودة على مستوى الشركات المتوسطة والصغيرة في البنك، فلم يعد هناك حالات تعثر وهروب كبيرة بحجم ما شهده القطاع المصرفي قبل عامين. وقال إن الشركات المتوسطة والصغيرة واجهت أزمة ائتمان عام 2008، أما أزمة 2016/‏‏ 2017 فكانت أزمة تعثر في السداد، وأكد أن الوضع اليوم بات إيجابياً بالنسبة للقطاع.

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جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي أعلن فيه البنك عن شراكته مع «زوهو»، الشركة المتخصصة في تطبيقات برمجيات الأعمال، ومقرها دبي، لتوفير حلول مصرفية محاسبية متصلة بالشبكة في المنطقة، وذلك من خلال منصة «مشرق نيو بيزنس» للشركات المتوسطة والصغيرة التي أطلقها البنك قبل شهرين.

ومع هذا الحل، سيتمكن أصحاب حسابات «نيو بيزنس» من الوصول بسلاسة إلى برنامج «زوهو بوكس» المحاسبي المتوافق مع ضريبة القيمة المضافة، مما يلغي الحاجة للإدخال اليدوي للبيانات ويتيح أتمتة عمليات المطابقة المصرفية.

ومنصة «نيو بيزنس» هي أول خدمة مصرفية رقمية في الإمارات مخصصة حصريًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل تعزيز قدراتها عبر توفير خيار ذكي لإجراء وإدارة متطلباتهم المصرفية. وقال غراغ إن المنصة متاحة لجميع الشركات الناشئة والصغيرة التي تصل قيمة مبيعاتها السنوية بحد أعلى 30 مليون درهم.

من جانبه قال «براشانت جانتي»، مدير حلول إدارة المنتجات، والضريبة العالمية، والمحاسبة والرواتب، في «زوهو كورب» إن التكامل بين الخدمات المصرفية للشركات وتخطيط موارد المؤسسات يشكل ترفاً يقتصر على المؤسسات الكبرى فقط. ويسهم الانضمام إلى بنك المشرق في توفير هذا التكامل للشركات من مختلف الأحجام وجعل ممارسة الأعمال المصرفية والمحاسبية اليومية أكثر يسراً. وزوهو بوكس هو برنامج محاسبي معتمد من الهيئة الاتحادية للضرائب ومتوافق مع ضريبة القيمة المضافة، يوفر خدمات تشتمل على إعداد الفواتير الإلكترونية، إدارة الدفعات، التسوية المصرفية، وإدارة المخزون وما إلى ذلك من خدمات أخرى. ويعتمد أكثر من 50 مليون مستخدم حول العالم، على زوهو لإدارة الأنشطة اليومية لأعمالهم التجارية.